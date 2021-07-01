2021/07/01 | 01:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني انتهى عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادى برشلونة الإسباني، بشكل رسمي، مع دخولنا الدقائق الأولى من يوم الأول من شهر يوليو 2021، ليصبح البرغوث الأرجنتيني حراً، ويحق له الانضمام إلى أى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسميا..



نهاية عقد ميسي مع برشلونة المركز الخبري الوطني.

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