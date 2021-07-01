صحيفة تركية: إردوغان يعفي نجله بلال من الضرائب

2021/07/01 | 01:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح الرئيس التركي، رجل طيب إردوغان، إعفاءات ضريبية لمؤسسات وشخصيات شملت ابنه، بلال، إلى جانب شخصيات أخرى مقربة منه ومن أسرته، وفقا لما نقلت صحيفة "جمهوريت" المحلية.

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