النواب الأميركي يقر تشكيل لجنة للتحقيق بأحداث الكونغرس

2021/07/01 | 01:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعوافق مجلس النواب الأميركي، على تشكيل لجنة للتحقيق في هجوم 6 كانون الثاني على مبنى الكابيتول.وصوت 222 نائبا لصالح تشكيل اللجنة، مقابل رفض 190، مع انضمام اثنين من الجمهوريين إلى جميع الديمقراطيين الحاليين في تفويض اللجنة، وهما آدم كينزينغر، من إلينوي، وليز تشيني، من وايومنغ.وردا على سؤال حول ما إذا كانت ستعمل في اللجنة، قالت تشيني، إن الأمر "يعود إلى رئيسة مجلس النواب".وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، أن اللجنة "تكميلية وليست بديلا عن" اللجنة المكونة من الحزبين، والتي تم تمريرها بالفعل في مجلس النواب قبل أن يحظرها الجمهوريون في مجلس الشيوخ، في ايار.المصدر: سكاي نيوز

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