بالوثيقة.. وزير الزراعة يعتذر عن حضور جلسة البرلمان بسبب اصابته بكورونا

2021/07/01 | 01:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ارسل وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، كتاباً الى مجلس النواب يبلغهم فيه بإصابته بفيروس كورونا ويعتذر عن حضور الجلسة.

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