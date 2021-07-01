لم تعد( الفزعة) تنجدنا

2021/07/01 | 02:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقيع فاتح عبد السلام العراق‭ ‬ليس‭ ‬محاصراً‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬الخارجي‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬قبل‭ ‬ثماني‭ ‬عشرة‭ ‬سنة،‭ ‬لكنه‭ ‬محاصر‭ ‬من‭ ‬عالمه‭ ‬الداخلي‭ ‬المختلط‭ ‬بالفساد‭ ‬وتجاذب‭ ‬سياسي‭ ‬وأمني‭ ‬للقوى‭ ‬المحلية‭ ‬بما‭ ‬يتجاوز‭ ‬على‭ ‬الخطوط‭ ‬الحمر‭ ‬كثيراً،‭ ‬واقصد‭ ‬بها‭ ‬هنا‭ ‬ثوابت‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬السيادة‭ ‬والاستقرار‭ ‬والدستور‭.‬وبالنتيجة‭ ‬فإنّ‭ ‬العراق‭ ‬مبتلى‭ ‬بحصار‭ ‬أخطر‭ ‬يكتم‭ ‬الطاقات‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬لتحرير‭ ‬بلدها‭ […]

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