ثقافة «بطل الفيلم» العراق مثلاً

2021/07/01 | 02:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زمان جديد د‭.‬نزار‭ ‬محمود تتشكل‭ ‬ثقافات‭ ‬الشعوب‭ ‬وفق‭ ‬عوامل‭ ‬كثيرة،‭ ‬داخلية‭ ‬وخارجية،‭ ‬تربوية‭ ‬واجتماعية،‭ ‬اقتصادية‭ ‬وتاريخية‭.‬ والعراق‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أمثلة‭ ‬الشعوب‭ ‬والدول‭ ‬التي‭ ‬تأثرت‭ ‬بثقافة‭ ‬بطل‭ ‬الفيلم‭!‬ ما‭ ‬هي‭ ‬ثقافة‭ ‬بطل‭ ‬الفيلم؟ اعني‭ ‬بها‭ ‬ثقافة‭ ‬تركيزنا‭ ‬واهتمامنا‭ ‬ببطل‭ ‬الفيلم‭ ‬والرواية‭ ‬وغيرها،‭ ‬متجاهلين‭ ‬ما‭ ‬ساهمت‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬عوامل‭ ‬وظروف‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬البطولة،‭ ‬وما‭ ‬آلت‭ ‬اليه‭ […]

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