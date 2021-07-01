وفاة‭ ‬أشهر‭ ‬كاتبة‭ ‬سيناريو‭ ‬في‭ ‬امريكا‭ ‬اللاتينية

2021/07/01 | 02:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميامي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬توفيت‭ ‬كاتبة‭ ‬السيناريو‭ ‬الكوبية‭ ‬ديليا‭ ‬فيايو‭ ‬الملقبة‭ “‬أمّ‭ ‬التيلينوفيلا‭” ‬ومؤلفة‭ ‬عشرات‭ ‬المسلسلات‭ ‬التلفزيونية‭ ‬الأميركية‭ ‬اللاتينية‭ ‬الناجحة‭ ‬عالميا‭ ‬بينها‭ “‬اسميرالدا‭” ‬و‭”‬كساندرا‭”‬،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬ميامي‭ ‬عن‭ ‬96‭ ‬عاما،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أكدت‭ ‬قريبة‭ ‬لها‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬ وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬سنة‭ ‬2018،‭ ‬أبدت‭ ‬فيايو‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المسلسلات‭ […]

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