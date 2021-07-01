2021/07/01 | 02:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ميامي (أ ف ب) – توفيت كاتبة السيناريو الكوبية ديليا فيايو الملقبة “أمّ التيلينوفيلا” ومؤلفة عشرات المسلسلات التلفزيونية الأميركية اللاتينية الناجحة عالميا بينها “اسميرالدا” و”كساندرا”، الثلاثاء في ميامي عن 96 عاما، على ما أكدت قريبة لها لوكالة فرانس برس. وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس سنة 2018، أبدت فيايو الرائدة في هذا النوع من المسلسلات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة أشهر كاتبة سيناريو في امريكا اللاتينية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة أشهر كاتبة سيناريو في امريكا اللاتينية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة أشهر كاتبة سيناريو في امريكا اللاتينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).