العراق والكويت وترسيم الحدود

2021/07/01 | 02:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة قرار2107 من قرارات مجلس الأمن الدولي لحل النزاعات بين العراق والكويت، والتي تتضمن ترسيم الحدود البرية والبحرية، فهل تنجح الدبلوماسية في تسوية الملفات بين البلدين.

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