2021/07/01 | 02:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "كيورفاك" الألمانية الأربعاء أنّ النتائج النهائية لتجربة سريرية واسعة النطاق أجرتها على لقاحها التجريبي المضادّ لكوفيد-19 أظهرت أنّه فعّال بنسبة 48% فقط في الوقاية من المرض، وهو معدّل أقلّ بكثير من اللّقاحات الأخرى التي تعتمد نفس تقنية "ام ار ان ايه ("الحمض النووي الريبوزي المرسال).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج مخيّبة للآمال للقاح ألماني لكورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتائج مخيّبة للآمال للقاح ألماني لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).