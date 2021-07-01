وفاة مهندس غزو العراق وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد 

2021/07/01 | 03:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن,-(أ ف ب) – توفي وزير الدفاع الأميركي الأسبق دونالد رامسفيلد الذي قاد حربي بلاده في أفغانستان والعراق في عهد جورج دبليو بوش عن 88 عاماً في ولاية نيو مكسيكو، بحسب ما أعلنت عائلته الأربعاء.وقالت العائلة في بيان إنّ “التاريخ قد يذكره لإنجازاته الاستثنائية خلال ستة عقود من الخدمة العامة، لكن للذين عرفوه […]

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