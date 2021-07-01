فيديو.. أردني يفقد جزءا من قدمه بعضة قرش في البحر الأحمر

2021/07/01 | 03:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض أردني لمحاولة افتراس من سمكة قرش، خلال هبوطه فوق مياه شواطئ مدينة العقبة، الجمعة، ما استدعى نقله إلى المستشفى.

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