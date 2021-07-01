ميسي متاح مجانا.. رسميا لم يعد لاعبا في برشلونة

2021/07/01 | 03:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يعد ميسي لاعبا في نادي برشلونة لكرة القدم رسميا، وذلك مع انتهاء عقده بعد 7504 أيام لعبها في صفوف الفريق منذ توقيعه عقده الأول معه، وفقا لموقع "ماركا" الرياضي.

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