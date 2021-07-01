دول عربية تتصدر نسبة الأقل تلقيحا في العالم

2021/07/01 | 05:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرت أشهر عدة على إطلاق اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، ورغم ذلك، فإن الجهود العالمية لم تنجح سوى بتطعيم 23.4 بالمئة من سكان العالم، في ظل تفشي السلالة المتحورة من الفيروس "دلتا" بشكل "سريع وتأثير مدمر" في 96 دولة على الأقل، وفقا لموقع "فورتشيون".

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