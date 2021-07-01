2021/07/01 | 05:15 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد : الصباح
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: انفجار في إحدى أسواق مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشفت خلية الإعلام الأمني، أمس الأربعاء، عن وقوع انفجار في مدينة الصدر شرقي بغداد.
وقالت الخلية في بيان مقتضب: إنَّ "انفجاراً وقع في إحدى أسواق مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد".
وأفاد مصدر أمني بإصابة 15 مدنيا جرَّاء انفجار عبوة كانت موضوعة أسفل أحد (الجنابر) في سوق المحابس بمدينة الصدر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: انفجار في إحدى أسواق مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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