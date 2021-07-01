الإعلام الأمني: انفجار في إحدى أسواق مدينة الصدر

2021/07/01 | 05:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد : الصباح

كشفت خلية الإعلام الأمني، أمس الأربعاء، عن وقوع انفجار في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وقالت الخلية في بيان مقتضب: إنَّ "انفجاراً وقع في إحدى أسواق مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد".

وأفاد مصدر أمني بإصابة 15 مدنيا جرَّاء انفجار عبوة كانت موضوعة أسفل أحد (الجنابر) في سوق المحابس بمدينة الصدر.

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