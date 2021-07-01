محمد بن سلمان يعلن عن شركة طيران وطنية جديدة

2021/07/01 | 05:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، أنّ المملكة تعتزم إطلاق شركة طيران وطنية ثانية، في إطار خطّتها الرامية "لترسيخ مكانتها مركزاً لوجستياً عالمياً"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "واس".

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