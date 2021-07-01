تعهّدات بـ40 مليار دولار في مستهل منتدى أممي لتعزيز حقوق المرأة

2021/07/01 | 06:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهّدت دول ومنظمات دولية ومؤسّسات خيرية وشركات خاصة في مستهلّ منتدى أممي في باريس، الأربعاء، توفير استثمارات جديدة بقيمة 40 مليار دولار لتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين والتصدّي لـ"قوى محافظة وذكورية" تهدّد مكتسبات النساء حول العالم.

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