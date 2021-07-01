2021/07/01 | 06:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نعيمة_عبد_الجواد حتى وقت قريب، كان الجميع على دراية واقتناع تام أن الأموال يمكن جنيها بسهولة وبطريقة شرعية من خلال مسارين لا ثالث لهما؛ إما عن طريق التعليم الرفيع لامتهان الطب مثلًا، أو أي مهنة أخرى تتطلب شهادة عليا وتعليم رفيع المستوى وتدر دخل وفير، كالمحامي أو المهندس في بعض الأحيان.



أو على النقيض، نبذ مسار التعليم والتعلُّم برمته؛ للعمل بمجال التجارة.



وبعد الألفية الثالثة، بدأ نصاب تلك المعادلة يتغيير شيئًا فشي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوتيوب منجم من الأموال - نعيمة عبد الجواد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوتيوب منجم من الأموال - نعيمة عبد الجواد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).