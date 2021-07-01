لماذا يسجن الملحدون ويتنعم القتلة واللصوص ؟! - جلال الصباغ

2021/07/01 | 06:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ أثارت قضية رجل من مدينة الحلة ضجة إعلامية واسعة على خليفة سجنه لمدة عام كامل بسبب شكوى تقدمت بها زوجته المعترضة على قيامه " بالكفر" بالألاه الذي تؤمن به وسب هذا الألاه الذي يبدو ان صاحبنا قد يأس من قدرته على حل المشكلات والكوارث التي تعصف به وبعائلته وبمجتمعه، بداية من مشكلة الكهرباء مرورا بالسكن وصولا إلى البطالة وانعدام الصحة والتعليم اللائق.ان القاضي الذي أصدر حكم السجن بحق هذا المسكين، ......





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