موسكو تتحدث عن هجمات إلكترونية

2021/07/01 | 06:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت هجمات الكترونية "قوية" من استهداف الحوار الهاتفي المباشر للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع المواطنين الروس المنقول تلفزيونيا، وفق ما أفادت قناة روسيا 24 التي أذاعت اللقاء.

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