2021/07/01 | 06:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر يحاول هذا النص الإشارة إلى طبيعة تعامل بعض المجتمعات مع فشل برجواز فرنسا بمصالحهم الأنانية التجارية وأفكارهم الليبرالية في تحسين معيشة الكادحين حتى بعد إزالة الحكم الملكي وكهنوته وتمكين حكمهم في زمان الثورة الفرنسية عم الناس إعتقاد بإن الحرية والإخاء والمساواة تتحقق بإلغاء النظام الملكي الإقطاعي وكهنوت الدولة وتغيير شكل الحكم وليس بإلغاء أسس وعمليات الإستغلال.



بسبب تناقض م ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما بعد فشل الثورة الفرنسية - المنصور جعفر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما بعد فشل الثورة الفرنسية - المنصور جعفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).