ريتا الرّائية - ريتا عودة

2021/07/01 | 06:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ريتا_عودة أنا ريتا،الرائية،شمعةً تنيرُ الظًلامَ وإن كانَ الأشَدَّ حلكَةً.أنا أبدًا لا ألعنُالجَرَادَولا أولادَالعتْمَة.صوتُ المستضعفينَفي الأرضِأنا،دمعةُ الأمهاتِالثكالى،صرخةُ اليتامَى،أنينُ النّازحينَ.أتيتُكُم نبيّةً تبشّرُبالخبزِ للجائعينَ.



فوقَ دربِ الآلامِالعسيرِ وحدي أسيرُ...لأُبَشِّرَ بالفَرَحِ الآتي

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