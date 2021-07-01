2021/07/01 | 06:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#ريتا_عودة أنا ريتا،الرائية،شمعةً تنيرُ الظًلامَ وإن كانَ الأشَدَّ حلكَةً.أنا أبدًا لا ألعنُالجَرَادَولا أولادَالعتْمَة.صوتُ المستضعفينَفي الأرضِأنا،دمعةُ الأمهاتِالثكالى،صرخةُ اليتامَى،أنينُ النّازحينَ.أتيتُكُم نبيّةً تبشّرُبالخبزِ للجائعينَ.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريتا الرّائية - ريتا عودة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#ريتا_عودة أنا ريتا،الرائية،شمعةً تنيرُ الظًلامَ وإن كانَ الأشَدَّ حلكَةً.أنا أبدًا لا ألعنُالجَرَادَولا أولادَالعتْمَة.صوتُ المستضعفينَفي الأرضِأنا،دمعةُ الأمهاتِالثكالى،صرخةُ اليتامَى،أنينُ النّازحينَ.أتيتُكُم نبيّةً تبشّرُبالخبزِ للجائعينَ.
فوقَ دربِ الآلامِالعسيرِ وحدي أسيرُ...لأُبَشِّرَ بالفَرَحِ الآتي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريتا الرّائية - ريتا عودة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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