النفط يرتفع بنسبة 45% خلال أول 6 أشهر من 2021

2021/07/01 | 07:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - مصطفى رضا: ارتفع سعر النفط في الأسواق العالمية عند تسوية تعاملات، اليوم الأربعاء، بنسبة 18.2 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري.وصعد سعر عقود خام "برنت" القياسي بنسبة 45 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2021، مع توجه دول العالم إلى …

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