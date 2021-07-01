العراق وبلجيكا يبحثان سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات

2021/07/01 | 07:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بحث مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، مع نظيره البلجيكي الكسندر دي برو، سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.جاء ذلك خلال زيارة "الكاظمي" الرسمية إلى العاصمة بروكسل، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، …

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