التجارة: المواطن سيتفاجأ بنوع المواد في مفردات التموينية

2021/07/01 | 07:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 8 ساعة

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اعلنت وزارة التجارة، الاربعاء، ان المواطن سيتفاجأ بنوع المواد التي ستوزع عبر البطاقة التموينية، مؤكدة توزيع الرز البسمتي الهندي الاصلي وكذلك الفاصوليا من المنشأ الارجنتيني ومعجون الطماطم من المنشأ التركي، فضلا عن الزيت والسكر الذي هو من منشأ برازيلي ومنتج اخر من احد المعامل الوطنية في بابل.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون للوكابة الرسمية، اليوم (30 حزيران 2021)، ان "قرار مجلس الوزراء رقم (160) اعاد للبطاقة التموينية حيويتها من خلال اضافة مواد جديدة هي معجون الطماطم والفاصوليا والحمص بالاضافة الى السكر والطحين والرز وزيت الطعام"، مبينا ان "مواد البطاقة التموينية التي تجهز للمواطنين اصبحت 7 مفردات ".

واضاف، ان "هذه المواد ستوزع بسلة واحدة للمواطنين"، لافتا الى ان "التطور النوعي في السلة الغذائية اعاد الروح للبطاقة التموينية بعدما تعرضت الى انتكاسات لعدة سنوات بسبب قلة التخصيصات المالية وعدم وجود اليات صرف تتيح للوزارة التعاقد لشراء كميات من مفردات الغذائية".

وتابع حنون ان "المواطن سيتفاجأ بنوع المواد، حيث سيوزع في هذه الوجبة الرز البسمتي الهندي الاصلي وكذلك الفاصوليا من المنشأ الارجنتيني ومعجون الطماطم من المنشأ التركي، فضلا عن الزيت والسكر الذي هو من منشأ برازيلي ومنتج اخر من احد المعامل الوطنية في بابل"، داعيا "المواطنين الى عدم تصديق الاشاعات بان مواد الحصة التموينية غير صالحة، والتأكد من نوعيات وكميات المواد عند استلامها".

واوضح، ان "جميع مخازن المواد الغذائية في عموم المحافظات تسلمت الوجبة باشراف ومتابعة وزير التجارة والملاكات القيادية في الوزارة"، لافتا الى ان "هناك مساعي لتكون السلة الغذائية البديل الجيد لنظام البطاقة التموينية".

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