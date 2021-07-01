خلية الإعلام الأمني: انفجار في أحد أسواق مدينة الصدر ببغداد (فيديو)

2021/07/01 | 07:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 8 ساعة

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، بدء تحقيق لمعرفة ملابسات تفجير بعبوة ناسفة ضرب سوق مريدي في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه اليوم (30 حزيران 2021)، أن "بعد التحري وجمع المعلومات تبين أن الحادث عبارة عن انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع ، كانت موضوعة أسفل إحدى (الاكشاك) في سوق مريدي".

وأضافت أن "التفجير أدى إلى إصابة 15 مواطنا بجروح بسيطة أغلبهم غادر المستشفى بعد تلقي العلاج"، لافتة إلى أن "مفارز خبراء مكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية متواجدة هناك، والأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات هذا الحادث".

وكان مصدر أمني قد ذكر في وقت سابق لـNRT عربية، بوقوع انفجار بعبوة ناسفة في سوق المحابس القريب من سوق مريدي الشهير في مدينة الصدر.

يتبع ..

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