2021/07/01 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف ليس الطلاق رحلة ممتعة ، وليس هناك امرأة قوية ، و امرأة ضعيفة عند الطلاق إلا من النّاحية الاقتصادية، و إذا كان هناك تقرير للأمم المتحدة يبين أن هناك واحدة من كلّ ثلاثة أمهات هي أم عازبة ، و الأمّ العازبة تعني أنها هي من تتحمّل مسؤولية العناية بالأطفال ، وهناك صعوبة كبيرة في تحمّل هذا العبء، لذا نرى أن الدول المتقدمة تقدم الحماية للأم العازبة ، كما تقدم الدّعم النفسي الذي لا ينفي آثار الطلاق ، ليست ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أثر الطلاق على المرأة - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أثر الطلاق على المرأة - نادية خلوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).