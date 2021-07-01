ذكريات مع امرأة استثنائية - فوزية مطر

2021/07/01 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فوزية_مطر في وداع حصة الخميريذكريات مع امرأة استثنائيةفي لحظةٍ زمنية جائرة استُلت من بين أيدينا الصديقة الغالية الأستاذة حصة الخميري.



غادرتنا إلى دار الآخرة في ظرفٍ نسَجته تراجيديا مخاتلة.



غادرت بعيدة عن يدٍ حانية تربت على كفها أو كتفها، أو نظرة حب كالذي كان يملأ قلبها، أو دمعة تخر بقرب جثمانها من عيون محبيها وأحبابها وما أكثرهم.تنثال الذكريات عودةً لمرحلة دراستي الثانوية حين كنتُ مبهورةً حد الش ......





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