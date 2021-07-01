خان: لا يمكن لباكستان أن تصبح شريكا للولايات المتحدة مرة أخرى في الحرب

2021/07/01 | 07:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الأربعاء، بسياسة بلاده السابقة المتمثلة في أن تصبح "دولة في خط المواجهة" في الحرب التي قادتها الولايات المتحدة ضد الإرهاب في أفغانستان، ووصفها بأنها "حمقاء"، وألقى باللوم على هذه السياسة في استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه إسلام آباد.

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