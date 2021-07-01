البرتغالي نونو إيشبريتو مدرباً جديداً لتوتنهام

2021/07/01 | 08:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واععيّن نادي توتنهام الإنكليزي لكرة القدم، البرتغالي نونو إيشبريتو سانتو مدرباً جديداً له قادماً من نادي ولفرهامبتون، خلفاً لمواطنه جوزيه مورينيو.وبقي توتنهام من دون مدرب دائم منذ إقالة مورينيو في نيسان الماضي، وتولى اللاعب السابق راين مايسون زمام المسؤولية بالوكالة حتى نهاية الموسم الماضي.وقال نونو صاحب الـ(47 عاماً) الذي وقع عقداً لعامين مع النادي اللندني "عندما يكون لديك فريق يتمتع بالجودة والموهبة، فإننا نريد أن نجعل الجماهير تشعر بالفخر والاستمتاع".وأضاف قائلا :"إنه لمن دواعي سروري وشرف عظيم أن أكون هنا، هناك فرحة وأنا سعيد وأتطلع قدماً لبدء العمل، ليس لدينا أيام نضيعها وعلينا أن نبدأ العمل على الفور حيث يبدأ الموسم التحضيري في غضون أيام قليلة".يذكر ان نونو قاد نادي"وولفز" من "التشامبيونشيب" (دوري الدرجة الثانية فعلياً) إلى الدوري الممتاز.

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