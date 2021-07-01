2021/07/01 | 08:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني لوحت وزارة الصحة، اليوم الخميس، بعودة الحظر الشامل في العراق بعد تزايد الاصابات بفيروس كورونا.وقال مدير الصحة العامة في الرصافة بشار عبد اللطيف، بحسب الإعلام الحكومي، ان “المؤسسات الصحية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق..



تلويح بعودة الحظر الشامل: حالات الموجة الثالثة حرجة المركز الخبري الوطني.

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