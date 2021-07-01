جون ويتل مديرًا فنيًا لاتحاد الكرة العراقي

2021/07/01 | 08:23 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت الهيئة التطبيعية بالإتحاد العراقي لكرة القدم، عن تعاقدها الرسمي مع المدير الفني الإنجليزي “جون ويتل” للإشراف على رسم السياسة الكروية للاتحاد.

وألقى رئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان، كلمة بهذه المناسبة أكد فيها: “أن التعاقد مع المدير الفني الانكليزي “جون ويتل” يعد خطوة واعدة لتطوير واقع الفئات العمرية ومراكز الموهبة المنتشرة في المحافظات، ناهيك عن رسم سياسة الاتحاد الكروية في جميع مفاصلها”.

وتحدثَ نائب رئيس التطبيعية، الدكتور شامل كامل، قائلاً: “إن التعاقد مع “جون ويتل” خطوة في الطريق الصحيح، ونأمل من تواجده أن يعمل على تطوير واقع الفئات العمرية والاستفادة من خبرته، وأن التعاقد مع “ويتل” خطوة مهمة لرسم سياسة الاتحاد الفنية الكروية بتجربة غير مسبوقة في العراق، وسنعمل على إبداء المساعدة الممكنة له بغية إنجاح مهمته.

من جهته، أوضحَ جون ويتل في المؤتمر، دوره المقبل في العراق والسياسة الفنية الكروية التي يروم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، وأهمها الاهتمام بقطاع الفئات العمرية وتطوير الكرة النسوية، إضافة الى ضرورة تنمية فكر مدربي الفئات العمرية باعتبارهم اللبنة الأساس في بناء اللاعب.

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