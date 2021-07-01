رسميـا .. وزير الزراعـة لن يحضر استضافته امام البرلمان لاصابته بكورونا

2021/07/01 | 08:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / ابلغت وزارة الزراعة ، الامانة العامة لمجلس النواب رسميا بتعذر حضور وزيرهـا محمد كريم الخفاجي الى جلسة مجلس النواب اليوم الخميس ، وذلك لاصابته بفيروس كورونا .وكانت رئاسة مجلس النواب قررت توجيه سؤال لوزير الزراعـة محمد الخفاجي في جلسة اليوم الخميس ، اثـر مطالبات من نواب كتل مختلفة باقالته من منصبه ، على خلفية حديث الخفاجي مؤخرا في وسائل الاعلام المحلية ، وتهديده احدى النائبات ./انتهى5

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