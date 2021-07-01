اسعار النفط تستبق اجتماع أوبك وتسجل ارتفاعًا أوليًا

2021/07/01 | 08:31 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، مع انتظار المستثمرين قراراً من المنتجين الرئيسيين بشأن ما إذا كانوا سيواصلون أو يخففوا تخفيضات المعروض في النصف الثاني من العام.

وارتفع خام برنت لشهر سبتمبر/ أيلول 10 سنتات إلى 74.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:08 بتوقيت غرينتش بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أغسطس/آب 73.61 دولار للبرميل مرتفعا14 سنتاً .

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 10٪ في يونيو/ حزيران بينما أضاف خام برنت أكثر من 8٪ ، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 2018 ، مع ارتفاع السفر في الصيف وتلقيح المزيد من الناس.



لكن تجدد عمليات الإغلاق في آسيا وسط انتشار فيروس COVID-19 شديد العدوى يحد من الطلب.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة ، استجابة لارتفاع الطلب ، تراجعت مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي للأسبوع السادس على التوالي.

توقع المحللون اتساع عجز المعروض عالميا في النصف الثاني مع استمرار منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفين باسم أوبك+ ، في خفض الإنتاج مع ارتفاع الطلب.

وتعمل أوبك+ على تخفيف تخفيضات الإمدادات بين مايو/ايار، ويوليو/تموز بواقع 2.1 مليون برميل يومياَ وستجتمع يوم الخميس لتقرر ما إذا كانت ستبقى الإنتاج دون تغيير أو تعزز الإنتاج ، ربما بأكثر من مليون برميل يوميا أو أكثر من 0.5 مليون برميل يومياَ.

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