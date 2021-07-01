2021/07/01 | 08:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني حدد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق، موعد مغادرته البلاد، كاشفا سبب خفض عدد قواته بالعراق.وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد واين ماروتو في مقابلة مع “الحرة” تابعها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التحالف الدولي يحدد موعد مغادرته العراق ويكشف سبب خفض عدد قواته المركز الخبري الوطني.

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