المغرب يحذر من انتكاسة وبائية.. ويعلن حصيلة التلقيح

2021/07/01 | 08:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، من انتكاسة وبائية جديدة "قد تعيد المملكة إلى نقطة الصفر"، بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، مؤخرا، فيما تلقى حوالي ثلث المغربيين اللقاح.

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