2021/07/01 | 08:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط هدر بالمال العام بأكثر من مليار دينار بأحد منافذ البصرة المركز الخبري الوطني.

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