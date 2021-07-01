2021/07/01 | 08:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات تؤكد زيادة سعة الانترنيت خلال فترة الامتحانات الوزارية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات تؤكد زيادة سعة الانترنيت خلال فترة الامتحانات الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).