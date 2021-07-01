مع اشتداد أزمة تدفق الطاقة الايرانية للعراق.. توصيات نيابية لتنويع مصادر استيراد الغاز من دول اخرى

2021/07/01 | 08:58 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أوصت لجنة النفط والطاقة النيابيةوزارة الكهرباء بتنوع مصادر استيراد الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية، فيما اشارت الى اهمية الربط الخليجي لتحسين واقع الكهرباء في العراق.

وقالت عضو اللجنة زهرة البجاري إن “هنالك اتفاقا عراقيا ايرانيا امريكيا لاستثناء العراق في موضوع دفع اجور المستحقات الايرانية”، مرجحة “وجود اسباب ربما فنية لدى الجانب الايراني، فكانت التدفقات 30 مليون متر مكعب بدلاً من 50 مليون متر مكعب”.

وأضافت أن “اعتمادنا على الغاز الايراني لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية يسبب حرجاً لوزارة الكهرباء، لذلك على الوزارة ايجاد مصادر اخرى متنوعة من بينها الاسراع بخط الربط الخليجي والاستيراد منه، ما سيحسن من ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية، فضلا عن الفوائد الاقتصادية”.

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