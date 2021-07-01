الاتصالات: لا وجود لنية قطع خدمة الإنترنت خلال وقت الامتحانات الوزارية

2021/07/01 | 09:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الخميس، أنها لا تنوي قطع خدمة الإنترنت خلال مدَّة الامتحانات الوزارية والجامعات، كما فعلت خلال السنوات الماضية.ودأبت الوزارة على قطع خدمة الإنترنت منذ سنوات خلال مدَّة الامتحانات بهدف قطع الطريق أمام الغشِّ الإلكتروني الذي كثرت وسائله وطرقه خلال الأعوام الماضية من قبل بعض الطلبة، لا سيما الذين يستخدمون سماعات […]

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