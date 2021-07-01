حكومة ميسان تفتح باب الترشيح لشغل منصب مدير عام تربية المحافظة

2021/07/01 | 09:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اعلنت الحكومة المحلية في محافظة ميسان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير عام تربية المحافظة.وصدر كتاب رسمي من مكتب المحافظ ، ذكر فيه ان من تتوفر فيه الشروط والضوابط والمعايير لاشغال المنصب المذكور يقدم ترشيحه مع ‏سيرته الذاتية والوظيفية الى مكتب معاون المحافظ للشؤون الإدارية ، وسيكون الترشيح مفتوحاً لغاية 13 من شهر تموز الجاري./انتهى

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