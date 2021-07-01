الصحف تتابع ازمة المياه والكهرباء والغضب الشعبي لتردي واقع الطاقة

2021/07/01 | 09:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الاول من تموز ، ازمة المياه والكهرباء ،والغضب الشعبي لتردي الطاقة .وقالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان مجلس النواب يعتزم استضافة وزراء الخارجية والموارد المائية والثقافة لبحث ملف المياه،والضغط على تركيا لتأمين الحصص المائية للعراق.وقال عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية النائب عبد الامير حسن، في تصريح لـ / الزوراء / :" ان تركيا مازالت تتجاوز على الحصص المائية المقررة للعراق، ما ادى الى انخفاض مناسيب الأنهر".مبينا :" ان هذا الامر يتطلب وقفة جادة من الحكومة متمثلة بوزارات الخارجية والموارد المائية والثقافة والسياحة والاثار".واضاف:" ان مناطق الاهوار في المحافظات الجنوبية، وتحديدا في ذي قار، بدأت تعاني من ازمة مائية شديدة، وبدأت العوائل تهاجر المحافظة باتجاه كربلاء، لكون محافظة ذي قار تقع في ذنائب الأنهر"، لافتا الى:" ان مجلس النواب سيستضيف وزراء الخارجية والموارد المائية والثقافة والسياحة والاثار من اجل بحث ملف المياه ووضع الحلول للازمة الراهنة".واشار الى:" ان وزارة الموارد المائية تسعى جاهدة وعبر لجانها الفنية لمعالجة الازمة، إلا انها تحتاج الى تضافر بقية الوزارات والجهات المعنية".فيما نقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية عوني ذياب:" ان الطرف العراقي اتسم بطروحاته بالوضوح فيما يتعلق بحاجته الكبيرة للمياه”، مبينا “استعداد الجانب التركي لتزويد العراق بمعلومات حول السدود، وابرزها سد اليسو، والسدود التي تقع على نهر الفرات".اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت ردود الافعال والاحتجاجات الشعبية على تردي واقع الطاقة الكهربائية .وقالت بهذا الخصوص :" تصاعدت وتيرة الاحتجاجات الغاضبة في وسط وجنوب العراق ، تنديدا بتردي الكهرباء في ظل لهيب الصيف الساخن الذي اجج حرارته غضب المواطنين ازاء واقع الخدمة المزري.وانخفضت ساعات التجهيز في عدد من المحافظات ، في وقت عجزت فيه الوزارة عن تقديم حلول انية للمشكلة التي وصفت بالمزمنة منذ عقود".واضافت الصحيفة انه :" في الناصرية احتج العشرات في ساحة الحبوبي للمطالبة بتحسين الكهرباء، فيما اعتصم اخرون احتجاجا على اعتقال زملائهم الذين شاركوا في تظاهرات اول أمس احتجاجا على تذبذب الخدمة.وشهدت مناطق آل زياد في محافظة المثنى احتجاجات مماثلة لدعوة الحكومة الى تحسين واقع المنظومة بشكل فوري ، مهددين بخطوات تصعيدية في حال الاخفاق في تلبية الحقوق المشروعة".وتابعت :" في واسط ،وجهت الحكومة المحلية بمنح قائمقام قضاء العزيزية محمد رضا إجازة مفتوحة وإدارة شؤون القضاء من قبل المحافظ محمد المياحي عقب تداعيات الاحتجاجات التي شهدها القضاء للمطالبة بتوفير الطاقة".واشارت الى :" ان اهالي المشخاب في محافظة النجف هددوا بتصعيد الاحتجاج في عموم المحافظة في حال عدم توفير الطاقة والخدمات الاخرى خلال الساعات المقبلة.وخرج المئات من مواطني منطقة خور الزبير بتظاهرة احتجاجا على انقطاع التيار".ونقلت الصحيفة عن شهود عيان :" ان المتظاهرين اغلقوا الطرق وتحشدوا أمام محطة كهرباء خور الزبير وسط مطالبات بإيجاد حلول لتردي التيار الكهربائي".وفي شأن آخر تحدثت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي عن استعدادمدينة أور الأثرية في ذي قار لاستقبال أكبر رحلة للحج تضمّ 13 ألف حاج مسيحي لزيارة مسقط رأس النبي إبراهيم وأداء الصلاة الإبراهيمية قريباً.وقال مدير مفتشية آثار وتراث ذي قار عامر عبد الرزاق لـ"الصباح": إنَّ "رئيس مؤسسة السياحة والحج المسيحي ريمو كبافاريني اتفق مع وزير الخارجية فؤاد حسين خلال زيارته الفاتيكان مؤخراً على تنظيم هذه الرحلة".وأضاف أنَّ "هذه الرحلة تعدّ أكبر رحلة حج مسيحي في التاريخ لمنطقة أور الأثرية مسقط رأس النبي إبراهيم، إذ تضمّ 13 ألف حاج، وستمهِّد لرحلات حجيج مسيحي منتظمة شهرياً".وأشار عبد الرزاق إلى "اتخاذ الحكومة المحلية بالتنسيق مع مفتشية الآثار والحكومة خطوات مهمَّة لتأهيل مدينة أور استعداداً لهذه الرحلة والرحلات التي تليها، تضمَّنت البدء بمشاريع تطوير الطرق المؤدّية إلى المناطق الأثرية المحيطة، بينما يتمّ التخطيط لإنشاء مرافق خدمية بينها دور فندقية ومولات ومتنزهات"./ انتهى

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