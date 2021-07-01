2021/07/01 | 09:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الخميس، ضبط هدرًا بالمال العام بقيمة بلغت أكثر من مليار دينار عراقي في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

وقال الناطق الرسمي باسم هياة المنافذ وعضو الخلية علاء الدين القيسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكن من ضبط هدرٍ بالمال العام بقيمة بلغت أكثر من مليار دينار عراقي، وذلك بعد مراجعة دقيقة ومكثفة لإجراءات خاصة بإرسالية (شيش حديد التسليح) وردت إلى المنفذ".

وأضاف، ان "عملية الضبط تمت بإشراف مباشر من رئيس هيئة المنافذ الحدودية، اللواء عمر الوائلي".وبحسب البيان، أكد الوائلي، أنّ "الجهد الرقابي الذي مارسته الهيئة كشف عن عدم استيفاء أجور حماية المنتج المطلوبة وفق قرار مجلس الوزراء المرقم ٣٨٣ لسنة ٢٠١٨، حيث اتُّخذت الإجراءات اللازمة وتم استيفاء الرسوم المطلوبة وفق القرار والقوانين النافذة".واشار الوائلي إلى أنّ "هذه ليست المره الأولى أو الأخيرة التي تتمكن فيها ملاكات الهيئة من ضبط الإرساليات المخالفة للقوانين"، لافتا الى أنّ "الهيئة مستمرة في ضبط أمن المنافذ، ومنع الهدر بالمال العام في جميع حدود العراق السيادية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الحكومي: ضبط هدرًا بالمال العام لأكثر من مليار دينار ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الحكومي: ضبط هدرًا بالمال العام لأكثر من مليار دينار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).