2021/07/01 | 09:06 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتصالات تكشف بشأن قطع خدمة الإنترنت خلال وقت الامتحانات الوزارية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/01 | 09:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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