2021/07/01 | 09:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني سجلت أسعار النفط، اليوم الخميس، ارتفاعا مع انتظار المستثمرين قراراً من المنتجين الرئيسيين بشأن ما إذا كانوا سيواصلون أو يخففوا تخفيضات المعروض في النصف الثاني من العام.وارتفع خام برنت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صعود أسعار النفط وسط ترقب لاجتماع أوبك+ المركز الخبري الوطني.

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