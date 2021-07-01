تعليمات جديدة من مصرف الرافدين لتسهيل فتح الحسابات للمواطنين

2021/07/01 | 09:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدر مصرف الرافدين، اليوم الخميس، تعليمات جديدة لتسهيل الاجراءات امام المواطنين الراغبين بفتح حسابات التوفير والجاري لايداع اموالهم في المصرف.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، إن “المصرف الغى شرط شاهد التعريف للزبائن الراغبين بافتتاح حسابات جارية وذلك بهدف استقطاب اكبر عدد من الزبائن مع الالتزام بتطبيق مبدأ اعرف زبونك واتخاذ اجراءات العناية […]

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