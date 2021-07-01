كربلاء تعطل الدوام لارتفاع درجات الحرارة

2021/07/01 | 09:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت حكومة كربلاء المحلية تعطيل الدوام الرسمي لليوم الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة .

وذكر بيان مكتب اعلام المحافظ تلقى PUKmedia نسخة منه "بناء على ما جاء بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ١٧٤١٢ في ٢٠٢١/٦/٣٠ , وحسب ما جاء بالفقرة ثانيا من الكتاب , واستنادا لتقرير الهيئة العامة للأنواء الجوية / المنبئ الجوي وما ورد في نشرة كربلاء الجوية والذي اشار الى وصول درجة الحرارة العظمى في محافظة كربلاء المقدسة في يوم غد الى ٥٠ درجة مئوية، تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس المصادف الاول من تموز باستثناء الدوائر الامنية والصحية والخدمية.

PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء

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