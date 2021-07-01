2021/07/01 | 09:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني في اربيل ، اليوم الخميس، اندلاع حريق في مستودع (هوم جبس) لمادة “البورك” التي تستخدم في اعمال البناء، بمنطقة خبات غربي المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيطرة على حريق كبير بمستودع لمواد البناء في اربيل المركز الخبري الوطني.

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