قرار رسمي يعيد الحياة لقرية مهجورة منذ 6 أعوام في هذه المحافظة

2021/07/01 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الأربعاء، عن اعطاء ضوء اخضر حكومي بعودة سكان قرية محررة منذ 6 سنوات شمال شرقي المحافظة.

وقال قائممقام قضاء المقدادية وكالة (40 كم شمال شرقي بعقوبة) حاتم التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اجتماعا امنيا موسعا عقد في قرية عرب فارس شمال قضاء المقدادية توصل الى قرار حاسم باعطاء الضوء الاخضر لعودة سكان القرية وعددهم 77 أسرة"، مؤكدا "تدقيق ملفات كل الأسر بدقة لتفادي وجود اي اسماء مطلوبة للقضاء بتهم الإرهاب".

وأضاف التميمي، أن "القرية محررة منذ 6 سنوات، وتم الإيعاز بالسماح للأهالي بزيارة منازلهم وبدء رفع الانقاض من اجل العودة في اي توقيت زمني يختارونه خاصة وان اغلبهم لديهم ارتباطات حكومية بالاضافة الى ارتباطات ابناهم في المدارس والجامعات".

أشار الى أن "إدارة المقدادية ستبادر بدعم القرية ببعض الخدمات ومفاتحة حكومة ديالى المحلية بدعم الوضع الراهن في القرية لانها متضررة من العمليات الإرهابية".

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