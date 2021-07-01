مجلس الوزراء يُوافق على قرارات عدة تخص أعمال الترجمة والإنتاج السينمائي والمسرحي والفنون الشعبية

2021/07/01 | 09:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وافق مجلس الوزراء على قرارات عدة تخص أعمال الترجمة والإنتاج السينمائي والمسرحي والفنون الشعبية .وذكر بيان للامانة العامة العامة لمجلس الوزراء اليوم ان , مجلس الوزراء قرر في جلسة الاعتيادية الخامسة والعشرين المنعقدة في 2021/6/29، الموافقة على ما يأتي:استثناء شراء حقوق الطبع (Copy Right)، والتعاقد للمؤلفات الأجنبية لترجمتها للغات الوطنية وإنتاج الأعمال السينمائية والمسرحية والفنون الشعبية من أساليب التعاقد المبينة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2021، وتبسيط إجراءات شراء حقوق الملكية الفكرية للمؤلفات الأجنبية باعتماد المراسلات الإلكترونية لامتلاكها، كما هو معمول به في الوطن العربي ودول العالم ".واضاف البيان :" تضمّن القرار تقديم المنح المالية للأفلام السينمائية من الميزانية المتوافرة في وزارة الثقافة للانتاج المشترك للأفلام الآتية:أ- رجل الخشب.ب - ميسي بغداد.جـ - الامتحان.د- أوربا.هـ - الجنائن المعلقة.,وتقاضي موظفي وزارة الثقافة أجوراً لقاء أعمالهم في الترجمة أو الانتاج السينمائي والمسرحي والفنون الشعبية من ضمن الموازنة والأبواب المخصصة، على أن تتحقق الشروط المذكورة في المادة (53) من قانون الخدمة المدنية (24 لسنة 1960) المعدل"./انتهى2

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