خلية الإعلام الحكومي: ضبط هدر بالمال العام بأكثر من مليار دينار في ميناء أم قصر بالبصرة

2021/07/01 | 09:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الخميس، عن ضبط هدر بالمال العام بقيمة بلغت أكثر من مليار دينار عراقي، بعد التدقيق والمطابقة الميدانية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بالبصرة.وقالت الخلية في بيان، إن “منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكن من ضبط هدرٍ بالمال العام بقيمة بلغت أكثر من مليار دينار عراقي، وذلك […]

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